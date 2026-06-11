Мерц выступил за основательную модернизацию бюджета ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза и высказался против новых европейских долгов.

"Я надеюсь, что в этом году мы в Европе определим, куда мы хотим направить европейские средства на следующее десятилетие. Это очевидно: мы не сможем ответить на вызовы XXI века с бюджетом XX века. Поэтому капитальная модернизация европейского бюджета просто необходима", - сказал Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

При этом он выступил за использование общих средств для совместных инвестиций в обеспечение суверенитета, повышение конкурентоспособности, оборону.

"Вот те приоритеты, которые мы должны расставить прямо сейчас. И именно поэтому нам необходимы действительно существенные изменения по всем направлениям в сравнении с теми предложениями, которые сейчас находятся на рассмотрении", - констатировал канцлер ФРГ.

Кроме того, во всех странах Европы, по его словам, зачастую предпринимаются очень жесткие усилия по консолидации государственных бюджетов.

"Граждане нашей страны и нашего континента справедливо ожидают, что и Брюссель будет знать меру в расходах и штате сотрудников. И в этой связи я позволю себе также заявить: новые европейские долги не являются решением", - подчеркнул Мерц.

Чрезмерная задолженность, как указал он, угрожает суверенитету и ограничивает пространство для маневра.