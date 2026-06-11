Мерц выступил за основательную модернизацию бюджета ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза и высказался против новых европейских долгов.
"Я надеюсь, что в этом году мы в Европе определим, куда мы хотим направить европейские средства на следующее десятилетие. Это очевидно: мы не сможем ответить на вызовы XXI века с бюджетом XX века. Поэтому капитальная модернизация европейского бюджета просто необходима", - сказал Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
При этом он выступил за использование общих средств для совместных инвестиций в обеспечение суверенитета, повышение конкурентоспособности, оборону.
"Вот те приоритеты, которые мы должны расставить прямо сейчас. И именно поэтому нам необходимы действительно существенные изменения по всем направлениям в сравнении с теми предложениями, которые сейчас находятся на рассмотрении", - констатировал канцлер ФРГ.
Кроме того, во всех странах Европы, по его словам, зачастую предпринимаются очень жесткие усилия по консолидации государственных бюджетов.
"Граждане нашей страны и нашего континента справедливо ожидают, что и Брюссель будет знать меру в расходах и штате сотрудников. И в этой связи я позволю себе также заявить: новые европейские долги не являются решением", - подчеркнул Мерц.
Чрезмерная задолженность, как указал он, угрожает суверенитету и ограничивает пространство для маневра.
"Некоторые страны из-за своего огромного долга уже сегодня тратят больше денег на выплату процентов, чем на оборону. Мы не должны довести до такого состояния европейский бюджет. Мы должны оставаться независимыми, дееспособными, короче говоря, суверенными, в том числе и на случай будущих кризисных ситуаций", - резюмировал канцлер Германии.