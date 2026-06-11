Стало известно, почему золото начало стремительно дешеветь

Мировые цены на драгметалл продолжают падать. 10 июня золото подешевело на 2,18% за день — до 4172 долларов за унцию. Металл потерял 32% от январского пика и вернулся к уровням ноября прошлого года, пишут «Известия».

Падение началось вместе с войной США и Израиля против Ирана. С тех пор золото упало на 29%. Последний обвал случился после нового обмена ударами из-за сбитого американского вертолета. Инвесторы боятся, что конфликт затянется.

Как отмечается, война показала, что золото больше не защищает при геополитических кризисах. Из-за закрытия Ормузского пролива взлетели цены на нефть, что грозит долгой инфляцией. А при затяжной инфляции золото теряет привлекательность, предупреждают специалисты.

Также подчеркивается, что ФРС и другие центробанки готовятся повышать ставки. В таких условиях облигации выгоднее, чем золото без процентного дохода, указывают эксперты. При этом металл все еще дороже на 24%, чем год назад, — многие продают его, чтобы зафиксировать прибыль, говорится в материале.

Эксперты отмечают, что спрос на золото со стороны центробанков и растущие госдолги продолжают поддерживать металл. Однако альтернативные активы отвоевывают у него долю рынка, и абсолютной защитой золото больше не считается, указывают эксперты.