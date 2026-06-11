В Кремле оценили готовящиеся санкции ЕС против банковской системы РФ

Нахождение под санкциями не мешает российским банкам сохранять абсолютную устойчивость, получать большую прибыль и развиваться.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза ввести новые санкции против российской банковской системы.

"Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, - это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями", - напомнил представитель Кремля. "Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности", - подчеркнул он.

Песков также отметил, что на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг, касающихся внешнеторговых операций.