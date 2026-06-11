В США солнечная энергетика обогнала уголь по выработке электроэнергии

В США солнечная энергетика впервые превзошла угольную генерацию по объему производства электричества. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Ember, пишут «Ведомости». Согласно исследованию Ember, основанному на ежемесячной и почасовой статистике Управления энергетической информации США (EIA), в мае солнечные электростанции обеспечили 12,8% всей выработки электроэнергии в стране. Доля угольной генерации составила 12,2%.

Эксперты называют произошедшее свидетельством структурных изменений в энергосистеме страны. По словам старшего аналитика данных организации Николаса Фулгама, энергетические компании стремятся максимально быстро наращивать генерирующие мощности и рассматривают солнечную энергетику как один из самых доступных и быстро разворачиваемых источников электроэнергии. В мае производство электроэнергии на солнечных станциях выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как выработка угольных электростанций сократилась на 11%, говорится в сообщении.

Рост солнечной генерации происходит на фоне стремительного увеличения спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных (ЦОД), в том числе обслуживающих системы искусственного интеллекта (ИИ). Дополнительным фактором роста солнечной энергетики становится активное внедрение систем накопления энергии. Аккумуляторные комплексы позволяют сохранять избыточную выработку солнечных электростанций и использовать ее в периоды пикового потребления, в том числе в вечерние часы.

При этом ископаемое топливо остается основой американской энергосистемы.