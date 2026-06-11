Союзник РФ столкнулся с резким ростом цен на уголь из-за крупной аварии

Цены на уголь в Китае достигли трехлетнего максимума — 127 долларов за тонну, чему способствовали аномальная жара и крупная авария на шахте в провинции Шаньси, пишет «Коммерсант».

Российские котировки выросли лишь на 0,3%, и отечественный уголь продается со значительным дисконтом — по 108–115 долларов за тонну. Как поясняет партнер NEFT Research Александр Котов, авария повысила интерес к российскому углю.

Коксующийся уголь марки К на прошлой неделе превысил 200 долларов за тонну, марка Ж поднялась до 170. Однако, по мнению эксперта по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. Столыпина Павла Гамова, рост будет локальным и краткосрочным — от нескольких недель до двух месяцев. Как отмечается, без устойчивого дефицита рынок быстро нормализуется. Китайские электростанции покупают уголь осторожно, по мере необходимости, а не накапливают запасы.

Российские экспортеры ограничены логистикой, говорится в материале. Пропускная способность железной дороги и стоимость доставки не позволяют быстро нарастить поставки в Китай даже при благоприятной цене. Кроме того, китайская импортная пошлина в 6% на российский уголь (австралийский и индонезийский ею не облагаются) создает дополнительные сложности, отмечают эксперты.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что рост котировок продлится до конца августа из-за инспекций на шахтах и прогнозируемой засухи в Индии под влиянием Эль-Ниньо.