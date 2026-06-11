Россия в мае добывала нефть меньше плана ОПЕК+

Россия в мае 2026 года сократила добычу нефти по отношению к апрелю на 9 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,009 млн б/с, и добывала меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 690 тыс. б/с, следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В мае Россия должна была добывать 9,699 млн б/с с учетом всех добровольных ограничений. При этом компенсировать сверхдобычу в этом месяце не требовалось. В результате фактическая добыча оказалась ниже установленного плана на 690 тыс. б/с.

В настоящее время добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных ограничений.

С апреля 2025 года Россия, согласно плану ОПЕК+, приступила к росту добычи, и этот показатель ежемесячно постепенно увеличивался. Страны ОПЕК+ в сентябре 2025 года, на год раньше плана, завершили выход из добровольных сокращений на 2,2 млн б/с и приступили к выходу из сокращения на 1,65 млн б/с. По оценкам экспертов, страны ОПЕК+ уже вернули на рынок примерно две трети объема от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, с июля этого года им остается выпустить на рынок еще около 0,6 млн б/с от сокращенной добычи.