Назван единственный сырьевой товар, который не пострадал из-за войны в Иране

В отличие от нефти, газа, угля и цветных металлов, железная руда почти не ощутила на себе последствия ближневосточного конфликта. Китай закупает около трех четвертей всей железной руды, перевозимой по морю, и производит больше половины мировой стали. Основные поставщики — Австралия и Бразилия — находятся вдали от зоны боевых действий, а маршрут поставок проходит в обход Ормузского пролива, который фактически закрыт с 28 февраля, передает Reuters.

Цены на железную руду с начала войны остаются стабильными. В этом году контракты на Сингапурской бирже держатся в диапазоне около 105 долларов за тонну. Пик пришелся на 11 мая (111,91 доллара) из-за опасений нехватки бункерного топлива для судов, но к 10 июня цена снизилась до 101,65 доллара.

За первые пять месяцев импорт руды в Китай вырос на 6,3% год к году, до 516,26 млн тонн. Однако в мае поставки упали на 6% к апрелю, до 97,71 млн тонн — минимума за три месяца. При этом данные аналитических сервисов DBX Commodities и Kpler (105,56 и 106,4 млн тонн) расходятся с официальными почти на 8 млн тонн. Возможно, часть грузов, прибывших в конце мая, учтут в июньской статистике.

Импорт руды растет на фоне падения производства стали в Китае: за четыре месяца оно снизилось на 4,1%, до 331,12 млн тонн. Разрыв объясняется ростом портовых запасов, которые в середине марта достигли рекордных 166,91 млн тонн, а затем снизились до 159,09 млн тонн, что все еще на 21% выше прошлогоднего уровня.

Кроме того, падает добыча местной руды: за четыре месяца — на 1%, до 326,8 млн тонн. Китайская руда бедна железом (20–30%) и требует дорогостоящей переработки до импортного стандарта (60–65%), что также подстегивает закупки за рубежом.