Вступили в силу ограничения на ввоз в Россию из Армении подкарантинной продукции

Ограничения Россельхознадзора на ввоз в Россию, в том числе для транзита в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), производимой и отгружаемой из Армении подкарантинной продукции вступили в силу. К этой категории относятся все товары растительного происхождения, которые могут переносить вредителей, болезни растений или семена сорняков, уточнила пресс-служба ведомства.

Поясняется, что решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. С мая этого года Россельхознадзор уже ограничивал ввоз отдельных видов подкарантинной продукции и уведомлял армянскую сторону о нарушениях, но они не были устранены. Так, в июне было выявлено три случая заражения капровым жуком поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов.

Ранее также из-за нарушений Россельхознадзор и Роспотребнадзор ввели ряд ограничений на ввоз ряда товаров из Армении. Причиной российские службы называют структурные проблемы в минэкономики Армении, из-за которых ведомство не справляется с контролем сельхозпроизводителей.

С 3 июня действует запрет на ввоз в Россию и транзит через территорию страны плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов из Армении. Со 2 июня ограничены поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда. Также 2 июня была приостановлена ветеринарная сертификация живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта из Армении в Россию.

С 30 мая действуют временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. Поставки и продажа цветов из Армении запрещены с 22 мая, как и ввоз и оборот минеральной воды "Джермук", с 23 мая - несколько сортов тихих вин и коньяков армянских производителей "Веди-Алко", "Абовянский коньячный завод" и "Винно-коньячный дом "Шахназарян".

Как поясняли эксперты "Российской газеты", в том числе представители "Руспродсоюза" и Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), на потребителях запрет на армянскую продукцию не скажется. По их словам, и торговые сети, и в целом рынок плодовоовощной продукции достаточно диверсифицированы, что позволит быстро заменить продукцию из Армении поставками из альтернативных стран.