Мишустин назвал объемы доходов бюджета России в прошлом году

Премьер-министр России назвал сумму доходов бюджета страны в 2025 году, особо отметив значительную долю поступлений от отраслей, не связанных с нефтегазовой промышленностью.

Доходы федерального бюджета России в 2025 году достигли более 37 трлн рублей. Основная доля финансовых поступлений пришлась на отрасли, не связанные с добычей углеводородов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Полученные доходы составили в итоге более 37 трлн рублей, во многом благодаря ненефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво у нас превышает три четверти всех поступлений», – цитирцет премьера РИА «Новости».

Глава кабмина уточнил, что ключевой вклад в экономику внесли промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, IT-сектор, а также медицина и образование. Все достигнутые показатели полностью соответствуют планам и задачам, поставленным президентом на профильном совете по стратегическому развитию, добавил Мишустин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Мишустин сообщал об увеличении доходности ненефтегазовых секторов экономики на 13%.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год. Министр финансов Антон Силуанов оценил долю нефтегазовых поступлений в этом документе в 27%.