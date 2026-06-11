Всемирный банк сделал заявление о мировой экономике

Всемирный банк прогнозирует замедление роста мировой экономики до 1,3%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что рост глобальной экономики замедлится в 2026 году из-за войны с Ираном до 2,5% и может составить всего 1,3%.
Об этом сообщается в новом докладе ВБ о перспективах развития мировой экономики.
"Согласно прогнозу, мировой рост замедлится в 2026 году до 2,5% по сравнению с 2,9% в 2025 году. <...> Как ожидается, глобальный рост улучшится в 2027 году до 2,8% <...>", - говорится в документе."Однако риски [дальнейшего] снижения [темпов роста мировой экономики] являются значительными. Если перебои с предложением энергоносителей окажутся более серьезными, чем в настоящее время предполагается, и будут сопровождаться существенными финансовыми потрясениями, то мировой рост может упасть до всего 1,3% в 2026 году, а инфляция - вырасти до 4,4%", - отмечают специалисты банка.