Всемирный банк сделал заявление о мировой экономике

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что рост глобальной экономики замедлится в 2026 году из-за войны с Ираном до 2,5% и может составить всего 1,3%.

Об этом сообщается в новом докладе ВБ о перспективах развития мировой экономики.