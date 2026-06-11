Биржевые цены на бензин в России выросли

В ходе торгов на Петербургской бирже в четверг, 11 июня, стоимость бензина Аи-95 выросла на 2,28 процента, остановившись на отметке 81 635 тысяч рублей за тонну, что близко к исторически максимальным 82 382 рублям начала сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Годом ранее биржевая стоимость Аи-95 была на 18 тысяч рублей за тонну ниже. Бензин Аи-92 подорожал за день на 1,41 процента, до 70 719 рублей за тонну. Оба результата максимальны с начала года и на 18 и 12 тысяч рублей соответственно больше, чем годом ранее в этот же период.

Дизельное топливо подорожало на 0,79 процента, до 72 587 рублей, что ниже, чем в начале недели. Тем не менее оно стоит на 11 тысяч больше, чем в середине июня прошлого года.

Основными причинами такой динамики остаются начало сезона летних отпусков и плановые и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Последние связаны с возобновившимися весной ударами беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в ночь на 11 июня дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. К утру возгорание потушили. До этого под удар попал Ильский НПЗ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не стоять 11 июня в очередях за бензином, потому что те не прибыли в город и продажи топлива в любом случае не будет.