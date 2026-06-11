В европейской стране существенно подорожали электричество и топливо

Финляндия столкнулась с серьезным ростом коммунальных и транспортных расходов. Согласно данным, опубликованным Статистическим управлением страны в четверг, 11 июня, в первом квартале 2026 года цены на топливо и электроэнергию показали значительный рост. Особенно тяжелым для потребителей оказался март, когда стоимость бензина выросла на 8 процентов. Дизельное топливо подорожало еще ощутимее — сразу на 16 процентов, биодизель прибавил в цене 6 процентов. Абсолютным антирекордсменом стало легкое печное топливо, цены на которое взлетели на 42 процента.

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Не менее серьезная ситуация сложилась и в электроэнергетике. Пик подорожания пришелся на февраль. Для бытовых потребителей электричество подорожало на 14–25 процентов в зависимости от поставщика и условий договора. Корпоративные клиенты пострадали еще сильнее: рост цен для них составил от 24 до рекордных 127 процентов. Если оценивать динамику за год, то дизельное топливо в Финляндии теперь стоит на 36 процентов дороже, чем год назад. Бензин марок АИ-95 и АИ-98 подорожал на 16,3 и 15,4 процента соответственно.

Аналитики связывают такой резкий скачок цен на топливном рынке с изменением конкурентной среды. Одним из ключевых факторов стало закрытие в стране автозаправочных станций компании Teboil. С уходом этого игрока большинство финских заправок лишились местного конкурента, что позволило оставшимся компаниям поднять цены без риска потерять клиентов. Ситуация вызывает беспокойство у населения, так как рост стоимости энергоносителей неминуемо ведет к подорожанию других товаров и услуг, включая продовольствие и общественный транспорт. Власти Финляндии пока не объявляли о конкретных шагах по стабилизации ситуации, но эксперты ожидают, что правительство может рассмотреть меры поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.