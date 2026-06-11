Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Россия повысила ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из ряда недружественных государств до 35%. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

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До этого размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%. Мера не коснулась Венгрии и Словакии, следует из сообщения.

В министерстве отметили, что такое решение было принято в ответ на незаконные санкции со стороны недружественных государств. Оно не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как российский рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок этой продукции из дружественных стран, подчеркнули в Минсельхозе. Два предприятия в РФ, потребители пальмового масла из недружественных стран, уже приняли решение переориентироваться на альтернативные варианты поставок, сообщает министерство.

По словам директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, инициатива выработана совместно с участниками сферы и отечественные предприятия самостоятельно обеспечат потребности кондитерской и хлебопекарной отраслей страны.