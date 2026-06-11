Стало известно, кто действительно зарабатывает на росте цен на нефть

Рост цен на нефть приводит к росту доходов стран, которые являются крупнейшими потребителями энергоресурсов. Нефтедобывающие страны зарабатывают значительно меньше, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОПЕК.

Общество уверено в том, что каждое, даже незначительное, повышение цен на нефть увеличивает стоимость топлива в ущерб потребителям, содействует обогащению производителей, таких, как входящие в ОПЕК страны, пояснили в организации.

«Это заблуждение. Хотя значительные доходы действительно генерируются, они в основном зарабатываются крупными стран-потребителями нефти», — подчеркнули в ОПЕК.

В пресс-службе уточнили, что кроме ОПЕК, есть ещё организации, в частности, ОЭСР. Ее участники зарабатывают на розничной продаже нефтепродуктов существенно больше, чем производители от продажи сырой нефти.

В ОПЕК пояснили, что в последние годы страны ОЭСР в среднем зарабатывали примерно на $2,1 трлн в год больше от продажи нефтепродуктов, чем члены организации от своих нефтяных доходов ($2,731 трлн против $644 млрд).

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития (англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), создана в 1964 году, штаб-квартира находится в Париже.

В организацию входят 38 государств, в том числе, Австрия, Германия, Британия, Израиль, Италия, Канада, Мексика, США, Турция, Франция, Япония.