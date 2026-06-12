В правительстве РФ обсудили меры для обеспечения спроса на топливо

Российские нефтяные компании на совещании у вице-премьера Александра Новака сообщили, что работают с максимальной загрузкой производственных мощностей, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок топливом. Об этом сообщили в правительстве РФ.

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Во встрече также участвовали министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и нефтяной отрасли.

Как отметили в кабмине, компании рассказали о мерах, которые принимают для увеличения выпуска топлива и удовлетворения спроса внутри страны.

Ранее Александр Новак заявлял, что правительство постоянно следит за ситуацией на топливном рынке и при необходимости принимает решения для сохранения его стабильности.

Глава ФАС Максим Шаскольский также отмечал, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и находится под контролем.