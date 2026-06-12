Евросоюз ждет зима с самой дорогой электроэнергией

Евросоюз (ЕС) готовится к зиме с самой дорогой электроэнергией с 2022 года. Запасы газа в хранилищах — около 38,2%, почти на треть ниже нормы, а блокада Ормузского пролива убрала с рынка пятую часть мировых поставок СПГ, пишут «Известия».

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Гидроэнергетика бьёт антирекорды: малоснежная зима и жара опустошили водохранилища. Зимние фьючерсы в Германии и Италии уже превысили €110–120 за МВтч — на 20% выше прогнозов на 2027 год.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС полностью зависим от дорогого импорта топлива. Аналитик Axpo Эван Кирицис отметил, что привычных резервов — заполненных альпийских водохранилищ и достаточной гидроэнергетики Скандинавии — в этом году нет.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова пояснила «Известиям», что Европа структурно стала более зависимой от дорогого СПГ и погоды, а трейдерам невыгодно закупать газ при уже высоких летних ценах.