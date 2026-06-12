В МИД Индии назвали Россию надежным поставщиком нефти

Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера Индии в сфере поставок нефти, в то время как США действуют в этой области исключительно исходя из собственных интересов. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции Kultaranta Talks в Финляндии.

Отвечая на замечание модератора о том, что Индия ведет себя неоднозначно, занимая нейтральную позицию по конфликту на Украине, "проявляет слишком много симпатии к России и слишком охотно покупает у нее нефть", Джайшанкар констатировал, что Индия в первую очередь "покупает нефть исходя из цены и доступности".

"До 2022 года мы не закупали значительных объемов российской нефти, но обстоятельства вынудили нас выйти на этот рынок. Должен сказать, что Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик: они обеспечивали поставки, а покупатели выбирали тот вариант, который был наиболее разумным и доступным. И я хочу, чтобы люди об этом помнили", - указал он.

По словам министра, "в тот период [2022 года] США сами просили Индию покупать российскую нефть, чтобы стабилизировать мировые рынки". "А сейчас мы видим, что после введения в прошлом году пошлин против нас за покупку российской нефти США затем сняли санкции, поскольку им снова потребовалось снизить цены на нефть. Не стоит делать вид, будто здесь замешаны какие-то высокие принципы. Ситуация меняется по принципу "то вводим, то отменяем", делаем так, когда нам выгодно, и иначе, когда невыгодно. Мы все взрослые люди и понимаем правила игры, поэтому я не считаю уместным прибегать здесь к ханжеству", - сказал он.

"Раз уж вы заговорили о моральной неоднозначности, я бы сказал так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с использованием индийского оружия. Хотелось бы, чтобы то же самое можно было сказать о европейском оружии в отношении Индии. Европейцы продают оружие, которое в прошлом много раз использовалось для нападений на Индию. Мы, индийцы, никогда не делали ничего, что угрожало бы Европе. Думаю, это вполне обоснованный довод", - сказал Джайшанкар.

Давление США

В августе 2025 года администрация США ввела против Индии дополнительные пошлины в размере 25% за закупку российских энергоресурсов. С 7 февраля американские власти отменили эти тарифы, утверждая, что Индия якобы отказалась от закупок российской нефти. МИД Индии отмечал в свою очередь, что обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей республики является высшим приоритетом правительства и Нью-Дели будет поставлять нефть из других стран исходя из своих национальных интересов.

В марте власти США сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты, впоследствии решение продлевалось и дополнялось. Вашингтон пошел на этот шаг на фоне скачка цен на нефть из-за последствий войны против Ирана. Россия по-прежнему остается одним из ключевых поставщиков нефти в Индию.