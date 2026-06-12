Шри-Ланка обсуждает с российским банком упрощение платежей

Власти Шри-Ланки ведут переговоры с российским банком об упрощении платёжной системы для туристов и студентов.

Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.

По его словам, у российских туристов на Шри-Ланке существует ряд проблем с оплатой. Решать этот вопрос планируется с помощью национальной платёжной системы LankaPay.

Конкретный банк-партнёр пока не раскрывается.

Ранасингхе также выразил уверенность, что решение может быть найдено в ближайшее время и это облегчит жизнь как путешественникам, так и шри-ланкийским студентам.

Ранее Ранасингхе заявил, что прямое авиасообщение между Москвой и Шри-Ланкой будет восстановлено 4 октября.