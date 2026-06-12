Пекин пообещал защитить попавших под санкции США китайских производителей

Власти КНР намерены решительно отстаивать интересы соотечественников и национальных компаний, оказавшихся под новыми американскими санкциями из-за сотрудничества с Ираном.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь прокомментировал новые ограничения со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

Американское министерство финансов ввело рестрикции против ряда физических и юридических лиц из материкового Китая и Гонконга из-за их связей с иранской стороной.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул дипломат.

Представитель ведомства также добавил, что государство примет все требуемые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайского бизнеса и гражданского населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Министерство финансов США ввело антииранские санкции против ряда китайских предприятий.

В ответ Министерство коммерции КНР запретило соблюдать американские ограничения в отношении пяти нефтяных компаний.

Двумя днями ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь пообещал защитить национальный бизнес от новых европейских рестрикций.