В Норвегии призвали ЕС признать газ из Арктики более безопасным, чем из США
Европейскому союзу необходимо признать, что покупать газ из Арктики было бы безопаснее, чем у Соединённых Штатов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Его призыв прозвучал на фоне попыток добиться отмены запрета на новую добычу энергоресурсов в Арктике. Стёре отметил, что Европа должна пользоваться энергией, полученной с использованием самых строгих технологий.
«Я считаю необоснованным утверждать, что следует ввести мораторий на это», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.
Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что отказ от энергоресурсов России привёл к коллапсу экономики ЕС.