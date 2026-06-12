Европейскому союзу необходимо признать, что покупать газ из Арктики было бы безопаснее, чем у Соединённых Штатов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Его призыв прозвучал на фоне попыток добиться отмены запрета на новую добычу энергоресурсов в Арктике. Стёре отметил, что Европа должна пользоваться энергией, полученной с использованием самых строгих технологий.

«Я считаю необоснованным утверждать, что следует ввести мораторий на это», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.

Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что отказ от энергоресурсов России привёл к коллапсу экономики ЕС.