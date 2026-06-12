Еврокомиссия выделит фермерам миллионы евро из-за роста цен на удобрения

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить фермерам стран ЕС €540 млн из-за роста цен на удобрения. Об этом говорится в заявлении ЕК.

В нем отмечается, что в дополнение к этому правительства стран ЕС получат разрешение ЕК на привлечение дополнительных кредитов для поддержки фермеров, что, по мнению Брюсселя, позволит привлечь вдвое большую сумму на поддержку аграриев из национальных бюджетов, доведя таким образом общий объем господдержки аграрного сектора ЕС до €1,5 млрд.

ЕК не уточнила, что кризис цен на удобрения в Европе связан с европейскими санкциями против России и Белоруссии, в том числе против производителей удобрений, а также с запретами на закупки российского газа.