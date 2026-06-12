В Германии забили тревогу из-за новых санкций против Москвы

Запрет на импорт российской рыбы со стороны Евросоюза, введение которого обсуждается в настоящее время, грозит серьезными последствиями для Германии, пишут обозреватели Николас Бутылин и Людмила Котлярова в статье для Berliner Zeitung.

По данным авторов статьи, объемы ввоза рыбной продукции с 2021 года увеличились почти втрое. Они уточнили, что в 2025 году на ФРГ приходилось около 40% импорта рыбной продукции из России в европейские страны.

В частности, от 55 до 72% минтая, также известного как аляскинская сайда — ключевого компонента при производстве рыбных палочек и панированного рыбного филе — поступало от российских производителей.

Ударит не больно? Чем грозят санкции ЕС на импорт российской рыбы

Все государства-члены ЕС должны прийти к консенсусу по вопросу о введении запрета на импорт рыбы, напомнили обозреватели.

Вместе с тем, принятие закона не исключается. В этом случае, посетовали публицисты, особенно сильно пострадают немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе.

Журналисты уточнили, что в первую очередь санкции нанесут удар по прибрежным регионам с развитой рыбопереработкой, таким как Мекленбург-Передняя Померания.

Участники рынка, подчеркнули обозреватели, полагают, что российскую продукцию невозможно полностью заменить ни по количеству, ни по цене, ни по качеству.