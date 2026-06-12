Два крупнейших топливных оператора Крыма снизят розничные цены на своих АЗС полуострова. Договоренность об этом достигнута между руководством компаний и правительством Крыма, сообщает глава республики Сергей Аксенов.

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Дизельное топливо у этих операторов будет продаваться по цене 85 рублей за литр, бензин марки АИ-92 - по 79 рублей за литр, а бензин АИ-95 - по 86 рублей за литр. На АЗС этих компаний суммарно приходится примерно половина розничной продажи топлива на полуострове. По таким ценам, согласно договоренности, топливо будет продаваться с 00:00 13 июня.

31 мая дизельное топливо у этих операторов продавалось по цене 91 и 89 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 можно было купить по цене 78 рублей за литр. Бензина марки АИ-95 в свободной продаже не было.

"Ведем работу по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму. О мерах, предпринимаемых для разрешения ситуации на топливном рынке республики, будем информировать граждан еженедельно", - написал Сергей Аксенов.

В Крыму продолжают действовать ограничения на продажу топлива. Бензина марки АИ-95 в свободной продаже не было, бензин марки АИ-92 отпускали по талонам не более 20 литров в бак. Продажа в канистры запрещена. Однако на этой неделе топливо популярных марок стало появляться и в свободной продаже. В основном это бензин марки АИ-92, но есть и АИ-95. Ежедневно количество АЗС, свободно продающих топливо, увеличивается. На уходящей неделе оно продавалось в Армянске, Саках, Судаке, Феодосии, Симферополе. Сегодня в Ялте 11 АЗС отпускают различные виды топлива за наличный расчет.