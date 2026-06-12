Российская золотодобывающая отрасль вновь оказалась в центре внимания зарубежных аналитиков после публикации прогноза по добыче драгоценного металла. Как пишет китайское издание Sohu, новые данные стали неожиданностью для многих западных экспертов.

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Поводом для обсуждения стало заявление Министерства природных ресурсов и экологии РФ, согласно которому добыча золота в стране в 2026 году может составить от 480 до 500 тонн. По мнению авторов публикации, такие показатели существенно превышают оценки, которые ранее фигурировали в западных аналитических прогнозах, передает АБН24.

В материале отмечается, что специалисты из США и Европы ожидали значительно более низких объемов добычи. На этом фоне новые прогнозные данные вызвали повышенное внимание к потенциалу российской золотодобывающей отрасли.

Китайские журналисты связывают рост показателей с активизацией разработки месторождений на фоне высоких мировых цен на золото. По их мнению, Россия располагает значительным ресурсным потенциалом, часть которого долгое время оставалась недостаточно освоенной из-за сложных условий добычи.

Авторы публикации также обращают внимание на возросшую роль золота в мировой экономике в условиях санкционных ограничений и нестабильности международных финансовых рынков. В этом контексте драгоценный металл рассматривается как один из ключевых резервных активов.

При этом предположения о том, что реальные объемы золотых запасов России могут превышать официально известные показатели, приводятся в статье как мнение авторов Sohu. Каких-либо подтверждающих данных или оценок в опубликованном материале не приводится.