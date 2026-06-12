Россия неприятно удивила Запад прогнозом по добыче золота
Российская золотодобывающая отрасль вновь оказалась в центре внимания зарубежных аналитиков после публикации прогноза по добыче драгоценного металла. Как пишет китайское издание Sohu, новые данные стали неожиданностью для многих западных экспертов.
Поводом для обсуждения стало заявление Министерства природных ресурсов и экологии РФ, согласно которому добыча золота в стране в 2026 году может составить от 480 до 500 тонн. По мнению авторов публикации, такие показатели существенно превышают оценки, которые ранее фигурировали в западных аналитических прогнозах, передает АБН24.
В материале отмечается, что специалисты из США и Европы ожидали значительно более низких объемов добычи. На этом фоне новые прогнозные данные вызвали повышенное внимание к потенциалу российской золотодобывающей отрасли.
Китайские журналисты связывают рост показателей с активизацией разработки месторождений на фоне высоких мировых цен на золото. По их мнению, Россия располагает значительным ресурсным потенциалом, часть которого долгое время оставалась недостаточно освоенной из-за сложных условий добычи.
Авторы публикации также обращают внимание на возросшую роль золота в мировой экономике в условиях санкционных ограничений и нестабильности международных финансовых рынков. В этом контексте драгоценный металл рассматривается как один из ключевых резервных активов.
При этом предположения о том, что реальные объемы золотых запасов России могут превышать официально известные показатели, приводятся в статье как мнение авторов Sohu. Каких-либо подтверждающих данных или оценок в опубликованном материале не приводится.