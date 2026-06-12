Страны НАТО имеют высокоразвитые экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«[Страны НАТО] объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные. Надо отдать должное, уровень развития натовских стран технологический, научный — высокий, это высокоразвитые экономики», — отметил глава государства.

По его словам, страны НАТО пытались нанести России стратегическое поражение, однако теперь они поняли, что это невозможно. Путин добавил, что РФ следует учитывать возможности противника и совершенствовать и укреплять свои технологии.

Ранее на Западе оценили планы президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в конфликт. Отмечалось, что представителю Киеву не удастся реализовать задуманное.