Украине не дали денег в 700 миллионов из-за серьезной причины

Международный валютный фонд (МВФ) откладывает перечисление Украине очередного кредитного транша. Это выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.

© Московский Комсомолец

Речь идёт о сумме около 690 миллионов долларов, которая должна была быть предоставлена Киеву ещё 1 июня. Однако в установленный срок платёж не был выдан.

В ЕС раскрыли планы по поддержке Украины за счет кредита

12 июня фонд сообщил о достижении предварительного соглашения с украинскими властями о выделении этого транша. Тем не менее до фактического перевода средств требуется одобрение руководства МВФ, а заседание совета управляющих не пройдёт ранее середины июня.

Окончательная дата поступления денег остаётся неизвестной.

Ранее МВФ одобрил новую четырёхлетнюю кредитную программу для Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов. При этом глава фонда Кристалина Георгиева признала исключительно высокие риски для нового кредита, а погашение долга, по её словам, зависит от внешней помощи и действий властей.