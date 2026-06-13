Европа решила отказаться от иностранных инвесторов

Европейский совет одобрил регламент, расширяющий контроль за иностранными инвестициями в стратегических отраслях — от полупроводников и ИИ до критической энергетической инфраструктуры. Об этом пишут «Известия».

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Теперь скрининг распространяется и на сделки через европейские «дочки» иностранных компаний, а все страны ЕС обязаны создать национальные механизмы фильтрации.

Нововведение вступает в противоречие с планом «Сделано в Европе»: для строительства заводов ЕС нужен внешний капитал, но регламент блокирует привлечение средств из Азии и Ближнего Востока. Прямые инвестиции в Европу падают три года подряд, в химическую промышленность — рухнули на 80%, крупнейшие концерны переносят производства в США.

При этом единого наднационального органа не создано — решения остаются за национальными правительствами, что затягивает сделки и создаёт административный хаос.