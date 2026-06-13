Развивать аквакультуру ради дешёвой рыбы предложили в России

Потребление рыбы в России остаётся неравномерным и в среднем ниже норм, рекомендованных Минздравом. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных.

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Он также добавил, что в прибрежных регионах и крупных городах рыбы едят больше, тогда как в европейской части страны дальневосточная продукция недоступна из-за сложной логистики и нехватки инфраструктуры для хранения.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо развивать аквакультуру именно в европейской части России.

Сенатор напомнил, что к 2030 году поставлена задача довести потребление рыбы до минимальных норм. В стране уже разработана комплексная программа по продвижению рыбной продукции, создана отдельная организация, занимающаяся этим вопросом.