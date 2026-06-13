Согласно подсчётам ТАСС на основе данных украинского министерства финансов, государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем вдвое - с 97,96 миллиарда до 208,97 миллиарда долларов, то есть увеличился на 111,01 миллиарда долларов.

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Особенно резко выросла внешняя задолженность: с 57,2 миллиарда до 162,73 миллиарда долларов - почти в три раза. Из этой суммы около 10 миллиардов долларов Украина должна Международному валютному фонду, остальное - различным странам-союзникам.

Примечательно, что значительная часть западной помощи, прежде всего поставки вооружений, предоставлялась и продолжает предоставляться Киеву на безвозмездной основе, однако это не остановило рост долга. В результате на каждого украинца сегодня приходится около 7,5 тысячи долларов государственного долга (при численности населения около 28 миллионов человек по данным Института демографии и социальных исследований).

Ранее в Верховной раде подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет.

Ранее сообщалось, что Мендель рассказала об отчаянном положении Зеленского.