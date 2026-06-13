Глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) федеральной земле Саксония Йорг Урбан в интервью РИА Новости заявил, что отказ от сотрудничества с Россией выведет Германию из числа ведущих экономик мира.

Отвечая на соответствующий вопрос, политик ответил утвердительно, отметив, что это давно известно. Основная причина, по его словам, заключается в поставках энергии: без дешёвых энергоносителей ничего не получится.

Кроме того, Урбан выразил опасение, что если Германия потеряет Россию как партнёра, то потеряет в принципе и всю Азию, поскольку связь с азиатскими странами, где находятся растущие регионы, крайне важна. Он подчеркнул, что европейские страны могут участвовать в экономическом росте Азии, но не в условиях конфронтации с Россией.

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