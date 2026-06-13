Голикова рассказала о переходе новых регионов на федеральные пенсии

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина рассказала о переходе новых регионов на федеральные пенсии и мерах поддержки семей.

На совещании у президента России Владимира Путина по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости», Татьяна Голикова заявила: «Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Сегодня пенсии с 2023 года назначены более 1,5 млн человек. Из них 93% - это федеральные нормы». По ее словам, речь идет о жителях новых регионов России.

Вице-премьер также сообщила, что жителям этих территорий выдано почти 140 тыс. сертификатов на материнский капитал, из которых около 50% уже использовано. Предпочтительной формой распоряжения средствами она назвала ежемесячные выплаты детям до трех лет. Единым пособием сейчас охвачено 36 тыс. семей, в которых воспитывается 56 тыс. детей, а также 1,3 тыс. беременных женщин, при этом сохранены упрощенные условия приема документов.

Отдельно Голикова остановилась на обеспеченности медицинскими кадрами. Она отметила, что на территориях новых регионов сегодня работают 46 тыс. врачей, однако поставленные совместно с историческими регионами задачи по кадрам пока не выполнены. По ее словам, ближе всего к среднероссийским показателям по числу врачей находится Донецкая Народная Республика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 3,9 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первом квартале 2026 года.

Социальный фонд России сообщил о доступности в полном объеме всех мер социальной поддержки для жителей новых российских регионов.

Президент Владимир Путин на прямой линии поручил главам регионов Донбасса и Новороссии решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа и начисления пенсий, опираясь на закон о зачете всего ранее полученного трудового стажа.