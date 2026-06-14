США в два раза нарастили экспорт в Россию одного типа товаров

США в апреле в два раза в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской таможни.

Агентство уточняет, что сильнее всего выросли поставки одежды для женщин, а также деталей одежды и маек.

Суммарный объем поставок одежды из Соединенных Штатов в Россию в апреле составил $3,99 млн — в 2,1 раза больше, чем в 2025 году. Однако в месячном выражении стоимость экспорта США сократилась на 17%.

За год сильнее всего вырос экспорт в РФ женской одежды — платьев, костюмов, пиджаков, брюк, юбок, шорт, комбинезонов и так далее — в 2,7 раза в годовом выражении, до $1,7 млн. Заметный рост в годовом выражении фиксируется и у деталей одежды — в 2,6 раза, до $783,8 тыс., а еще у футболок, маек и фуфаек — в 1,8 раза, до $1,3 млн.

Кроме того, США поставляли в РФ обувь: экспорт по итогам апреля составил $1,98 млн, что в 1,7 раза больше в годовом выражении, но на 1,3% меньше в месячном.

До этого сообщалось, что Россия рекордно увеличила импорт обуви из США в марте.