Россия и Китай могут резко изменить расчет товарооборота

Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития, а также глава российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов дал интервью ТАСС, в котором рассказал о перспективах отказа от доллара во взаимной торговле между Москвой и Пекином. По его словам, стороны вполне способны перейти на расчеты в рублях и юанях при определении объемов товарооборота.

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Как пояснил Титов, на протяжении последних трех лет двусторонняя торговля стабильно превышает отметку в 200 миллиардов долларов США. При этом он обратил внимание на давно назревший вопрос: почему учет ведется именно в американской валюте, а не в китайской или российской. В 2025 году, напомнил представитель комитета, взаимный товарооборот достиг более 230 миллиардов долларов, хотя стратегический ориентир, установленный до 2030 года, составляет 300 миллиардов.

Помимо торговых потоков, стороны активно наращивают и инвестиционное сотрудничество. Титов подчеркнул, что экономические связи между странами становятся всё более тесными, причем движение капитала носит взаимный характер — российские вложения в китайскую экономику растут так же быстро, как и китайские в российскую.

В своем интервью Титов также затронул итоги официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай, состоявшегося 19–20 мая по приглашению председателя Си Цзиньпина. Отвечая на вопрос о наиболее значимых для российской экономики документах, подписанных в ходе поездки, он акцентировал внимание на двух ключевых моментах.

Он напомнил, что, во-первых, была продлена вся нормативная база, нуждавшаяся в обновлении — в первую очередь Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Во-вторых, стороны утвердили новый стратегический документ, призванный регулировать взаимодействие РФ и КНР в изменившихся глобальных условиях и формирующемся многополярном мире.

По словам Титова, этот документ фиксирует фундаментальные принципы нового мироустройства. Москва и Пекин совместно заявляют, что однополярная модель больше нежизнеспособна, а международные отношения должны строиться на равноправии всех государств.

Все страны, независимо от их влияния, получают равные права при выработке общих правил взаимодействия. Именно этим, резюмировал собеседник агентства, обусловлена высокая важность подписанного соглашения.