В США назвали условие возобновления экспорта нефти из Ирана

Тегеран сможет сразу же приступить к экспорту нефти после снятия американской блокады портов Ирана. Такие сроки назвал министр войны США Пит Хегсет в эфире телеканала CBS.

«Немедленно. Так сказал президент [США Дональд Трамп]», — заявил он.

Глава Пентагона пояснил, что это произойдет после того, как будет подписана сделка с Ираном. При этом он уточнил, что «для полного завершения потребуется 30 дней или две недели».

С середины апреля США осуществляют военно-морское патрулирование, блокируя основные порты Ирана и препятствуя экспорту нефти. Ранее сообщалось, что морской нефтеэкспорт Ирана упал более чем на 80 процентов на фоне блокады США. Как указывал вице-премьер России Александр Новак, блокада иранских портов и Ормузского пролива несет риски и для глобального энергорынка, лишая его примерно 10-12 миллионов баррелей в сутки.