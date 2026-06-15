Нефть рухнула ниже 84 долларов после слов Трампа о сделке с Ираном

Мировые котировки нефти резко пошли вниз после заявления американского президента Дональда Трампа о сделке с Ираном. Данные следуют из материалов торгов.

На 01:05 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на 3,92% и опустились до 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI снизились на 4,55 процента, до 81,02 доллара.

Ранее Трамп сообщил о заключении сделки с Тегераном и поручил снять американскую морскую блокаду. Это первое значительное падение котировок с начала ближневосточного конфликта в конце февраля.

Цены на сырье резко росли на фоне перекрытия Ормузского пролива, но теперь рынки закладывают сценарий скорого восстановления поставок.