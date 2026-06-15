Иностранные инвесторы сокращают вложения в золото

Мировые инвесторы четвертую неделю подряд выводят средства из биржевых фондов на золото. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research. За неделю отток составил $2,3 млрд, за месяц – $7,5 млрд.

Причина – переоценка ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы США. После публикации сильных данных рынка труда число рабочих мест почти вдвое превысило прогнозы при безработице 4,3%. Инвесторы пересчитали вероятность повышения ставки к декабрю: месяц назад она составляла 23,5%, сейчас – 71%.

Растущие ставки делают золото менее привлекательным. Облигации приносят более высокий доход, золото не генерирует платежи. При этом индекс DXY впервые за полтора месяца поднялся выше 100 пунктов.

Совокупность всех факторов и привела к снижению интереса к металлу. Впервые с ноября 2025 года цена золота опустилась ниже $4,1 тыс. за тройскую унцию. За неделю потери составили 2,5%, за месяц – 10,5%. От пика конца января падение достигло 25%. Данные Bloomberg подтверждают тренд. Активы золотых фондов сократились на 26,8 тонны – сильнейшее падение с марта текущего года.

На контрасте российские инвесторы демонстрируют противоположное поведение. По данным Investfunds, розничные золотые фонды привлекли 1,4 млрд рублей, продолжив тренд, начавшийся в сентябре прошлого года.