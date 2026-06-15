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Иностранные инвесторы сокращают вложения в золото

Frank Media

Мировые инвесторы четвертую неделю подряд выводят средства из биржевых фондов на золото. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research. За неделю отток составил $2,3 млрд, за месяц – $7,5 млрд.

Иностранные инвесторы сокращают вложения в золото
© Global Look Press

Причина – переоценка ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы США. После публикации сильных данных рынка труда число рабочих мест почти вдвое превысило прогнозы при безработице 4,3%. Инвесторы пересчитали вероятность повышения ставки к декабрю: месяц назад она составляла 23,5%, сейчас – 71%.

Растущие ставки делают золото менее привлекательным. Облигации приносят более высокий доход, золото не генерирует платежи. При этом индекс DXY впервые за полтора месяца поднялся выше 100 пунктов.

Совокупность всех факторов и привела к снижению интереса к металлу. Впервые с ноября 2025 года цена золота опустилась ниже $4,1 тыс. за тройскую унцию. За неделю потери составили 2,5%, за месяц – 10,5%. От пика конца января падение достигло 25%. Данные Bloomberg подтверждают тренд. Активы золотых фондов сократились на 26,8 тонны – сильнейшее падение с марта текущего года.

На контрасте российские инвесторы демонстрируют противоположное поведение. По данным Investfunds, розничные золотые фонды привлекли 1,4 млрд рублей, продолжив тренд, начавшийся в сентябре прошлого года.