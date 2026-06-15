Поставки одного вида продукции из России в США взлетели

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок российского шоколада в США увеличилась почти в полтора раза в месячном выражении. О резком наращивании экспорта этого вида отечественной продукции в Соединенные Штаты сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

За отчетный период российские экспортеры отправили в США шоколада на общую сумму в 218 тысяч долларов. Достигнутый результат оказался максимальным с января (255,8 тысячи).

Несмотря на заметное наращивание отгрузки, Россия не смогла войти в пятерку крупнейших экспортеров этого вида лакомства в США. Первую строчку рейтинга заняла Канада, обеспечившая более половины (54 процента) всего американского импорта шоколада. В топ-3 также вошли Мексика (16 процентов) и Бельгия (4 процента). Четвертое и пятое места поделили между собой Германия и Турция (по 3 процента).

Американский рынок не является для российских поставщиков шоколада ключевым направлением. Крупнейшим импортером этого вида отечественного лакомства по итогам прошлого года стал Казахстан (около 300 миллионов долларов). Другими важными экспортными направлениями оказались Белоруссия и Узбекистан.