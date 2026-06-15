ОПЕК+ увеличит добычу нефти: озвучены причины и последствия

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в июле. Соглашение поддержали шесть участников формата — Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, сообщает РИА Новости.

Совокупный прирост составит 188 тысяч баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия добавят по 62 тысячи, остальные участники — меньшие объемы. Это четвертое подряд наращивание добычи, однако, как отмечается, оно символическое: потери мирового рынка из-за ситуации в Ормузском проливе составляют 13 миллионов баррелей в день, и альянс компенсирует менее полутора процентов.

У решения ОПЕК+, по мнению экспертов, есть несколько причин. Во-первых, показать актуальность формата после выхода из него Объединенных Арабских Эмиратов. Во-вторых, продемонстрировать наличие свободных мощностей и политической воли, чтобы охладить панические настроения трейдеров и снизить геополитическую премию в цене Brent.

Россия увеличивает добычу пропорционально общей прибавке. Это подтверждает, что влияние Москвы в альянсе не ослабевает, несмотря на санкции. Кроме того, наращивание объемов дает бюджету дополнительный нефтегазовый доход.

Почти половина участников ОПЕК+ не может полноценно продавать нефть из-за конфликта США с Ираном. Россия же оказалась в выигрышном положении — ее поставки не зависят от трафика через Ормузский пролив, говорится в материале.

В мае морской экспорт РФ превысил четыре миллиона баррелей в день, что почти на 10% больше, чем годом ранее. При этом ключевая задача для российских экспортеров — находить новые рынки сбыта и выстраивать устойчивые логистические цепочки в Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего в Индию и Китай.