В Германии сообщили, где будут покупать газ в ближайшие годы

Германия продолжает диверсифицировать свои источники энергоносителей, заключая долгосрочные контракты на поставку природного газа из Азербайджана. Как сообщил журналистам посол Германии в Баку Ральф Хорлеманн, объем поставок азербайджанского газа по прямым долгосрочным контрактам немецких компаний с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Этот объем, по словам дипломата, имеет критическое значение для стабилизации европейского энергетического рынка, который после разрыва большинства связей с Россией испытывает серьезные трудности с наполнением газохранилищ и покрытием пикового спроса.

Посол пояснил, что, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией не существует, поставки будут осуществляться через сложный механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего через Италию. Азербайджан поставляет газ по Трансадриатическому трубопроводу в Италию, которая, в свою очередь, высвобождает эквивалентные объемы для Германии через общеевропейскую газотранспортную сеть. Это позволяет эффективно использовать существующую инфраструктуру Южного газового коридора, не дожидаясь строительства новых магистралей. Хорлеманн подчеркнул, что речь идет именно о долгосрочных соглашениях, рассчитанных примерно на десять лет, что дает обеим сторонам уверенность в завтрашнем дне и защиту от краткосрочной ценовой волатильности.

«Я ожидаю, что этот объем газа может увеличиться после этого периода, однако на данный момент, в течение первых 10 лет, он составляет около 2 млрд кубометров в год», — заявил немецкий посол.

Пока же Германии приходится замещать выпавшие объемы российского газа (которые ранее достигали 50 млрд кубометров в год) за счет дорогостоящего сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара, а также за счет увеличения импорта из Норвегии. Азербайджанские 2 млрд, хотя и выглядят скромно на фоне прежних цифр, помогают балансировать систему в моменты пиковых нагрузок.

Напомним, что Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), входящему в состав Южного газового коридора, еще 31 декабря 2020 года. На сегодняшний день география покупателей азербайджанского газа в Европе весьма обширна и включает Австрию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Италию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению и Хорватию. Теперь к этому списку на правах одного из крупнейших экономик Европы присоединилась и Германия.