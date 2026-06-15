Части НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам «Евро-3»

Правительство РФ продлило разрешение отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5» с характеристиками, соответствующими классу «Евро-3». Как пишет «Коммерсантъ», послабление, введенное осенью 2025 года, продлили в мае.

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Мера направлена на предотвращение дестабилизации внутреннего рынка топлива. Как сообщил источник газеты, она распространяется на нефтеперерабатывающие заводы, которые перерабатывают сырье в соответствии со статьей 179.7 Налогового кодекса РФ. Они заключили с Минэнерго соглашения о вводе новых установок глубокой переработки и имеют право на получение обратного акциза.

Согласно постановлению, такие НПЗ могут выпускать бензин с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм и дизельное топливо с содержанием серы до 350 миллиграммов на килограмм. Эти показатели соответствуют экологическому стандарту «Евро-3».

Также документ допускает увеличение доли ароматических углеводородов в бензине до 42 процентов, монометиланилина — до одного процента, а этанола — до пяти процентов, уточняется в публикации.

С 10 июня сразу на 15 автозаправочных станциях в Краснодарском крае полностью приостановили продажу топлива. В регионе произошел сбой мелкооптовых закупок, поэтому на небольших АЗС топлива стало не хватать, а в крупных сетях, где бензина достаточно, спрос, наоборот, вырос.

Российское правительство также начало разработку комплекса мер, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в Крыму. С 4 июня свободную продажу на полуострове приостановили.