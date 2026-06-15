Мировые цены на нефть обрушились

В ходе торгов в понедельник, 15 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые с 10 марта. О резком падении сырьевых котировок свидетельствуют данные Investing.

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На минимуме цена Brent опускалась до 83,05 доллара за баррель. К 09:40 по московскому времени котировки незначительно отыграли спад, поднявшись до 83,62 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 4,25 процента.

Нефть дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о заключении мирной сделки с Ираном. По словам главы Белого дома, подписание соглашения ожидается в пятницу, 19 июня. Одними из главных условий соглашения, пояснил американский лидер, станут открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов.

Это обстоятельство ослабило опасения участников фондового рынка по поводу рисков затяжной блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Открытие Ормузского пролива должно сократить разрыв между глобальным спросом и предложением сырья и поспособствовать притоку дополнительных партий нефти из стран Персидского залива.