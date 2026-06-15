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Европейский центробанк заявил о неприемлемой ситуации с инфляцией

Lenta.ru

Ситуация с высокими ценами на энергоносители начинает отражаться и на других сегментах европейской экономики. Это констатировала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало Bloomberg.

Европейский центробанк заявил о неприемлемой ситуации с инфляцией
© Лента.Ru

По ее словам, последствия уже стали очевидными. Именно этим, по словам Лагард, объясняется ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ. При этом, как уточнила глава регулятора, она слышит критику, которой подвергается курс ее ведомства. Банк упрекают в том, что его политика погубит экономический рост.

«Но я должна остановить инфляцию, так как, если она выйдет из-под контроля, вернуть ее обратно будет гораздо сложнее и дороже. А долгосрочная инфляционная ситуация неприемлема ни для потребителей, ни для бизнеса», — заявила Лагард.

В конце минувшей недели ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов впервые с 2023 года. Процентная ставка по депозитам доведена с 2 до 2,5 процента. Что касается ставок по основным операциям рефинансирования и маржинальным кредитам, то они выросли до 2,4 и 2,65 процента соответственно. По прогнозам регулятора, общая инфляция в еврозоне в 2026 году в среднем составит 3 процента.