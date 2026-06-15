Страны ЕС вынуждены направить на закупку нефти и газа миллиарды евро

Рост цен на нефть и газ, спровоцированный эскалацией на Ближнем Востоке, вынудит страны Евросоюза увеличить расходы на импорт энергоресурсов более чем на 41 миллиард евро, подсчитали «Известия».

В рублевом эквиваленте эта сумма приближается к 3,7 триллиона. Основной удар приходится на крупнейшие экономики сообщества. Германии, по оценкам, придется доплатить 8,6 миллиарда евро, Италии — 6,7 миллиарда, Франции — 4,6 миллиарда.

Все три страны, как напомнил аналитик Freedom Global Владимир Чернов, критически зависят от импорта энергоносителей и имеют мощный промышленный сектор, который остается одним из главных потребителей ресурсов. Удорожание топлива и электричества неминуемо отразится на конечных ценах товаров и услуг, замечает эксперт.

Любые сбои в поставках нефти и СПГ традиционно подталкивают мировые котировки вверх, пояснил преподаватель РАНХиГС Юрий Мавашев. Следом растут коммунальные платежи и производственные издержки предприятий. Тем не менее, глобальная экономика пока сохраняет положительную динамику, считает экономист Ольга Гогаладзе. В 2026 году, по ее прогнозу, рост мирового ВВП может замедлиться до 2,7–2,8% с 3,2% годом ранее.