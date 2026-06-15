СМИ: на восстановление судоходства в Ормузе потребуется несколько месяцев

Возобновление полноценного торгового судоходства в Ормузском проливе ожидается через несколько месяцев после заключения сделки между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению ряда экспертов, возвращение к прежним объемам грузоперевозок потребует длительного времени. Это связано с необходимостью восстановления доверия со стороны судовладельцев, страховщиков и нефтеперерабатывающих заводов.

Bloomberg отмечает, что многие покупатели уже успели приспособиться к перебоям, найдя альтернативные источники поставок и маршруты.

Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана считает, что разминирование, страховые тарифы, загруженность портов и сохраняющиеся геополитические риски могут замедлить потоки нефти сильнее, чем предполагается.