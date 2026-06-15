Рынки взлетели на фоне сделки США с Ираном

Фьючерсы на американские акции резко выросли после воскресных сообщений о прорывном соглашении, которое должно завершить войну США и Ирана. Фьючерсы на Dow Jones прибавили 0,8%, на S&P 500 — 1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,6%, сообщает Yahoo Finance.

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Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что сделка с Ираном финализирована, назвав соглашение «полным». Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который является посредником в переговорах, сообщил, что официальная церемония подписания ожидается в пятницу в Швейцарии. На этом фоне Трамп заявил о разрешении открыть Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых поставок нефти.

Дополнительную поддержку рынку дает успешный дебют SpaceX: акции компании Илона Маска выросли более чем на 19% в первый день торгов, а ее капитализация превысила $2 трлн.