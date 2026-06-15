ФРГ настаивает на беспошлинном проходе судов через Ормузский пролив

Берлин считает хорошей новостью достижение договоренности между США и Ираном о прекращении боевых действий и настаивает на свободном и беспошлинном проходе судов через Ормузский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Это хорошая новость, и в мы будем в ближайшие дни с большим интересом наблюдать за тем, в чем суть этого соглашения", - сказал он, коснувшись договоренностей между США и Ираном.

"Ормузский пролив должен быть снова свободен для судоходства, а именно, без каких-либо ограничений, а также без какой-либо возможности взимать пошлины или что-то подобное", - подчеркнул Вадефуль.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.