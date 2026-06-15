Набиуллина сделает заявление по ключевой ставке

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина и зампред регулятора Алексей Заботкин примут участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, которая состоится в 15:00 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Встреча с журналистами традиционно начинается спустя полтора часа после объявления решения ЦБ по поводу ключевой ставки.

«Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике», — уточнили в ЦБ.

В Кремле прокомментировали долгий больничный Набиуллиной

В начале июня глава ЦБ не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где она традиционно принимает участие в сессии, посвященной вопросам макроэкономики, а также в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Отмечалось, что Набиуллина находится на больничном.