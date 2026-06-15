«Пробка» из 600 судов: танкеры с нефтью и СПГ «прощупывают почву» в Ормузском проливе

В Ормузском проливе, который является главной артерией для мировых поставок нефти и газа, сохраняется напряженная ситуация. После объявленного США и Ираном временного решения судовладельцы не торопятся возобновлять движение, требуя реальных гарантий безопасности. В понедельник утром лишь один газовоз Disha рискнул двинуться к проливу, словно «прощупывая почву», передает Bloomberg.

По данным Kpler, в Персидском заливе образовалась колоссальная «пробка» — здесь застряли почти 600 судов. Большинство из них — нефтеналивные танкеры, чьи грузы стали главной мишенью во время конфликта. С другой стороны пролива дожидаются своей очереди еще сотни пустых судов.

Старший аналитик Kpler Мую Сюй прогнозирует, что как только Тегеран «откроет ворота», на рынок обрушится «шквал заявок» на выход. Однако, как отмечается, главный вопрос сейчас — безопасность.

Прежние попытки возобновить транзит не раз заканчивались обстрелами, а обнаружение подозрительных мин у берегов Омана только усилило тревогу. Управляющий директор Obsidian Risk Advisors Бретт Эриксон пояснил, что в отрасли все прекрасно осознают риски — любая ошибка или новая атака способны вновь заблокировать судоходство и подвергнуть опасности экипажи.