Япония готова присоединиться к снятию санкций с Ирана

Япония готова присоединиться к инициативе Великобритании, Германии, Италии и Франции по снятию санкций с Ирана, если тот будет открыто вести свою ядерную деятельность. Об этом журналистам сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, находящаяся с официальным визитом в Италии.

"К нам поступил запрос о том, чтобы Япония присоединилась к совместному заявлению четырех стран. Мы присоединимся к нему", - подчеркнула она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции в совместном заявлении приветствовали соглашение, достигнутое Ираном и США, выразив готовность снять санкции с Тегерана, если тот будет открыто вести свою ядерную деятельность. Cогласно коммюнике, страны "Группы четырех" готовы отменить санкции в ответ на "четкие и поддающиеся проверке действия" Ирана в рамках его ядерной программы. Лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции отметили, что рассматривают сотрудничество с США, Ираном и МАГАТЭ, чтобы воспрепятствовать появлению у Тегерана ядерного оружия.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана.