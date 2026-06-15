В России резко сократилось производство мороженого

Росстат зафиксировал снижение выпуска мороженого в стране по итогам 2025 года — минус 7,5%, до 517 тысяч тонн. В первом квартале 2026 года падение ускорилось до 12–15% в годовом выражении, передают «Ведомости» со ссылкой на данные Союза мороженщиков России.

Аналитический центр Milknews оценил спад за тот же период в 12,3% (до 108,4 тысячи тонн). По итогам четырех месяцев снижение замедлилось до 9%, а объем производства составил 165,6 тысячи тонн.

В Союзе мороженщиков России объяснили изданию, что высокие ставки по кредитам вынудили производителей урезать складские запасы и сократить ассортимент в пользу самых востребованных позиций. Ситуацию усугубил уход с рынка крупного игрока — компании «Русский холод», которая ежегодно выпускала 15 тысяч тонн продукта и занимала десятое место в рейтинге Национального союза производителей молока. Акционеры алтайского производителя 28 мая начали процедуру ликвидации.

В конце мая председатель АКОРТ Станислав Богданов рассказал РИА Новости о снижении цен на мороженое в крупных розничных сетях. За неделю продукт подешевел примерно на 15%. По его словам, порцию весом 70 граммов можно было купить от 17 рублей, 100-граммовое мороженое — от 44 рублей.

Богданов также отметил, что основу продаж по-прежнему составляют классические позиции, но быстро набирают популярность товары для здорового образа жизни. За 2025 год продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином — в 3,5 раза.